Кемерово и Новокузнецк лидируют по числу заболевших коронавирусом Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стало известно, в каких городах и территориях за минувшие сутки выявили новых заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 178 новых заболевших COVID-19. Больше всего человек, у которых диагностировано это заболевание, проживает в Кемерове - 44 человека. В Новокузнецке диагноз подтвердился у 38 человек, а в Междуреченске - у 23.

В Прокопьевске - 18 новых заболевших ковидом, в Юрге - 13, в Ленинске-Кузнецком - 12, в Белове - восемь, в Анжеро-Судженске - шесть, в Киселевске - пять, в Новокузнецком муниципальном районе - четыре, в Кемеровском муниципальном округе - три, в Гурьевском муниципальном округе - два. В Мысках и Осинниках -по одному новому заболевшему.

Отметим также, что за минувшие сутки число заболевших увеличилось на 178 человек и достигло 18 841 человека. При этом выросло и число тех, кто победил ковид. За сутки выздоровели и выписаны из больниц 199 жителей Кузбасса, а общее число выздоровевших сегодня достигло 15 123 человек. Кроме того, в больницах находятся 3393 кузбассовца, а под медицинским наблюдением - еще 9827 человек.