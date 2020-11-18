Синоптики предупредили о снегопаде в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе на 19 ноября. Кузбассовцев ожидает небольшой снег и морозец.

В ночь на 19 ноября специалисты кемеровского гидрометцентра прогнозируют от -10 до -15 градусов, а местами - и до -20. При этом местами пройдет снег.

В течение дня ожидается переменная облачность, пройдет небольшой снег, в отдельных районах ожидается изморозь, дымки и туманы. Днем воздух прогреется до -8…-13 градусов, в Кемерове – до -9…-11 градусов.

Скорость западного ветра составит 4-9 метров в секунду, а местами при порывах он может усиливаться до 12-14 метров в секунду.