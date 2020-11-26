Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о мутации коронавируса. За несколько дней до этого появилась информация, что инфекция в Сибири видоизменилась.

В четверг, 26 ноября, состоялся традиционный брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Одним из вопросов стала мутация коронавируса в регионах Сибири, а также ее последствия. Представителей ведомства спросили, действительно ли такое происходит и как к данной информации отнеслись специалисты области.

На вопрос ответила начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова

- Для нас как для специалистов такие случаи очень интересны, но пока каких-то конкретных данных по этому факту нет, - подчеркнула она. - Однако надеемся, что мутация вируса в Сибирском Федеральном округе ослабит вероятностные свойства вируса. Но повторюсь, пока что-то определенное говорить рано.