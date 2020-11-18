Режим «черного неба» в Кемерове продлен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В течение ближайших суток в Кемерове будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий.

О продлении режима неблагоприятных метеоусловий сообщает «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса». Ранее он был введен до вечера среды, 18 ноября, однако теперь продлен до 19 ноября, 18.00

- В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия I степени опасности, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, - сообщает комитет.

В связи с этим предприятиям Кемерова рекомендуют задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 15.00 17 ноября до 18.00 19ноября.