Мост разорвало: Два поселка в Кузбассе отрезаны от внешнего мира. Фото: Пресс-центр Междуреченска/ vk.com

В Кузбассе разорвало мост, из-за чего два поселка оказались отрезанными от внешнего мира. Теперь люди вынуждены ждать ледостава.

- Майзас и Ортон отрезаны от большой земли, - сообщили в пресс-центре Междуреченска. - Понтонный мост в поселке Майзас разорвало на две части. Двухдневное потепление привело к тому, что пробку из шуги, которая образовалась выше по течению, сорвало. Большую часть железного конструктора стащило водой и льдом к противоположной стороне, остальные детали прибило к берегу со стороны города.

Власти добавили, что с наступлением холодов спасатели смогут оборудовать на реке ледовый переход для пешеходов. Пока же жители поселков Майзас и Ортон обеспечены необходимыми продуктами, медикаментами и топливом.