Как выглядит квартира за 40 миллионов рублей в торговом центре Новокузнецка. ФОТО: avito.ru

Примечательна она не только своей ценой, но и тем, что находится в здании торгового центра.

Квартира за 40 миллионов рублей в Новокузнецке. ФОТО: avito.ru

Здание на улице Тольятти, 46а известно каждому новокузнечанину: здесь расположен один из первых торгово-развлекательных центров города. А на верхних его этажах - квартиры. Одну из них, занимающую весь девятый этаж, владельцы продают за 40 миллионов рублей.

Площадь этой квартиры - 404 квадратных метра. Здесь всего четыре комнаты, имеется лоджия, а благодаря нестандартному архитектурному решению хозяева и гости квартиры могут любоваться панорамой города.

«Отличное местоположение, рядом есть все для комфортного проживания: магазины, ТЦ, банки, школы, детские сады», - говорится в описании квартиры.

Квартира за 40 миллионов рублей в Новокузнецке. ФОТО: avito.ru

Отметим, что для того чтобы попасть в ТРЦ «Континент», необходимо спуститься на первый этаж, выйти на улицу, обойти здание и лишь после этого можно попасть в ТРЦ.