В Кузбассе резко потеплеет до +3 градусов Фото: Мария АНАНОВА

В Кузбассе резко потеплеет до +3 градусов. Синоптики Кемеровского гидрометцентра для прогноз погоды на ближайшие дни.

Пятница, 20 ноября, станет самым холодным днем на неделе. Ночью столбики термометров покажут -8…-13 градусов, однако местами будет -15…-20. Днем потеплеет до -4…-9 градусов, но в отдельных районах ожидается не выше -14. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду с порывами до 14 метров ночью и до 16 метров днем. Ожидается облачная погода, пройдет снег, местами метели.

В субботу ночью прогнозируется -7…-12 градусов, местами -17. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов. Юго-западный ветер разовьет скорость 6-11 метров в секунду, порывы будут достигать 18 метров. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, метели.

А воскресенье в регионе продолжит теплеть. Ночью столбики термометров покажут -6…-11 градусов, местами -16. Днем будет -2…-7, а местами даже +3 градуса. Ветер сенит направление на южное и разовьет скорость до 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Ожидается небольшой снег.

В понедельник, 23 ноября, ночью будет -8…-13, днем -2…-7, местами в горах до +3 градусов. Будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, пройдет небольшой снег.