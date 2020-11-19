Утратил связь: в Кузбассе ищут пропавшего мужчину. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Кузбасские полицейские просят помочь в поисках кузбассовца, который утратил связь с родными.

С ноября 2017 года родные и близкие не имеют возможности общаться с Олегом Усковым 1967 года рождения. С того времени связь с ним утрачена. Сейчас же сотрудники полиции Гурьевского района разыскивают мужчину.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеется борода рыжего цвета.

Полиция просит граждан, которые располагают информацией о местонахождении Олега Ускова, сообщить об этом в полицию.

Сделать это можно по телефонам:по телефонам: 8-(384-63)-5-04-07, 5-03-03 или «02» («102» - с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!