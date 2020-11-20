Вышел из дома и пропал: в Кузбассе разыскивают мужчину со шрамом на носу Фото: Екатерина РОМАНОВА

Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», а также сотрудники полиции приступили к поискам 35 летнего жителя Кемерово.

На сегодняшний день об исчезновении 35-летнего жителя микрорайона Боровой города Кемерово известно немного. В последний раз мужчину видели 14 ноября. Потом он перестал выходить на связь, а его местонахождение и дальнейшая судьба неизвестны.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в темно-зеленый пуховик, черные спортивные штаны, серые кроссовки, серую шапку.

Особые приметы: имеется шрам на носу.

Если вам известно местонахождение Николая Антипина, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.