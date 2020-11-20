Кому можно задать вопрос о правах несовершеннолетних кузбассовцев Фото: Александр ДЫБИН

В пятницу, 20 ноября, в Кузбассе пройдет горячая линия по вопросам защиты несовершеннолетних.

Получить ответы на вопросы о правах и защите законных интересов, сообщить о противоправных посягательствах, научиться отстаивать интересы дети и подростки смогут во время горячей линии, которая будет проходить в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Участники горячей линии - сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка и правового отдела главного управления, представитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области, а также педагог-психолог Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, члены Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области.

Законные представители юных кузбассовцев также могут обратиться на прямую линию, чтобы задать вопросы, связанные с защитой прав детей и подростков, передать информацию о фактах насилия или жестокого обращения с детьми в семье или получить консультацию в решении конфликта со своим ребенком.

Звонки будут приниматься 20 ноября 2020 года, с 15.00 до 16.00, по телефону в Кемерове: 8 (384-2) 32-75-44. Также сообщения можно оставить в соцсетях на страницах «Полиция Кузбасса» ВКонтакте и в Инстаграме.