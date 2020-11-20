Мини-бордель обнаружили полицейские в одном из общежитий Кемерова Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове полицейские обнаружили мини-бордель в одном из общежитий. Работавших там жриц любви доставили в отдел для разбирательств.

В областном центре в отдел полиции поступила информация, что в одной из комнат общежития на проспекте Октябрьском оказывают услуги интимного характера. В ходе проведенной проверки данные подтвердились.

-Сотрудники полиции задержали в жилище трех местных жительниц в возрасте от 25 до 42 лет. Две из них ранее уже привлекались к ответственности за занятие проституцией. Все они были доставлены в отдел полиции для разбирательства, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении задержанных были составлены протоколы по статье «Занятие проституцией». Максимальное наказание по ней грозит штрафом до двух тысяч рублей. Сейчас все собранные материалы переданы на рассмотрение в мировой суд.