Четырехлетний ребенок пострадал в результате столкновения автобуса и иномарки в Кузбассе. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе в результате столкновения рейсового автобуса и иномарки пострадал четырехлетний ребенок. Автобус шел по маршруту с пассажирами.

Дорожный инцидент произошел в Прокопьевске на улице Влажная. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с автобусом ВАЗ с 16 пассажирами внутри. После иномарка врезалась в дерево и опрокинулась.

-В результате ДТП травмы получил 4-летний пассажир автобуса, пострадавшему ребёнку назначено амбулаторное лечение, - рассказали в ГИБДД Кузбасса. - Больше никто травм не получил.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.