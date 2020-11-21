Медицинская маска спасла грабителя в супермаркете Кузбасса от полиции. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кузбассе медицинская маска спасла грабителя в супермаркете от полиции. Из-за нее лицо мужчины трудно узнать, поэтому стражи порядка ищут злоумышленника по другим приметам и просит жителей помочь.

В Юрге в отдел полиции поступило сообщение о грабеже из местного супермаркета. Как выяснилось позже, один из посетителей на кассе открыл лоток с деньгами и похитил около трех тысячблей, после чего скрылся.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкции предполагают до четырех лет тюрьмы.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-35 лет, рост около 180 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет: куртка темного цвета болоньевая, шапка вязаная темного цвета, джинсы синие, кроссовки белые.

Полицейские просят граждан, которые могут помочь в установлении подозреваемого, сообщить об этом по телефону: 8 (384-51) 6-66-21 или 02 (102 - с мобильного).