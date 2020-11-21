Волейболисты «Кузбасса» сыграют в домашнем матче с «Белогорьем». Фото: Официальный сайт ВК "Кузбасс"

Волейболисты кемеровского клуба «Кузбасс» готовятся принять на своей площадке команду «Белогорье» из Белгорода. Игра пройдет в субботу, 21 ноября, в 17.00 без зрителей.

ВК «Кузбасс» готовится к своему 10-му туру в рамках Суперлиги России по волейболу. Это будет заключительный домашний матч в 2020 году, после чего команда отправится в длительное выездное турне. Сейчас кемеровский клуб после восьми игр занимает второе место в турнирной таблице с 17 очками. Их соперники – команда «Белогорье» - успела сыграть только шесть матчей и с шестью очками занимает 11 место.

В целом же история встреч «Кузбасса» и «Белогорья» насчитывает 25 матчей: девять побед на счету кемеровских волейболистов, а 16 раз выигрывали белгородцы. Тем интересней посмотреть на предстоящую игру.