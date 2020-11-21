В Кузбассе создадут единую систему вызова экстренных служб. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе создадут единую систему вызова экстренных служб. Она должна заработать с начала 2021 года.

В регионе подвели итоги работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в текущем году. В совещании приняли участие первый замгубернатора Вячеслав Телегин, представители правительства и Заксобрания Кузбасса, руководители регионального МЧС, муниципалитетов, оперативных служб.

-Наша задача — сделать так, чтобы человек, находясь в любой точке региона, мог набрать номер «112» и связаться с пожарными, полицией, скорой. В этом году во всех муниципалитетах завершили монтаж автоматизированных рабочих мест операторов «Системы-112». Сейчас опытная эксплуатация осуществляется в Кемерове, Кемеровском округе, Междуреченске и Таштаголе. С 2021 года система заработает в штатном режиме по всему Кузбассу, — отметил Вячеслав Телегин.

С 2016 года на организацию и оснащение единой дежурно-диспетчерской службы в Кузбассе было направлено 313 миллионов рублей. Из них 19 миллионов рублей выделены из федерального бюджета, остальные из областного. Полноценный ввод единой системы вызовов позволит службам спасения по всей области работать в режиме «одного окна», что значительно сэкономит время, которое сейчас тратится на координацию.