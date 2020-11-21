Из-за снегопада фуры заблокировали движение в Кемерове

Из-за снегопада вереница из фур создала в Кемерове огромную пробку. Фото: Регион 42/ vk.com

В субботу днем, 21 ноября, из-за снегопадов фуры заблокировали автомобильное движение в Кемерове. Большегрузы забуксовали на Логовом шоссе.

Из-за того, что тяжелые атвомобили не смогли подняться горку на Логовом шоссе, на правом берегу образовалсь длинная пробка в промежутке между Кузнецким мостом и пересечением Логового Шоссе с улицей Нахимова.

Кадрам дорожного затора в социальных сетях поделился один из водителей, оказавшихся заложниками ситуации.

«Логовое, стоим. Опять снег, опять фуры. Причем они пытаются тут ехать», - написал авто фото в одном из городских пабликов.

Для того чтобы устранить затор, кемеровским властям пришлось отправить на место тягач.