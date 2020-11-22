Хоккеисты «Кузбасса» проиграли московскому «Динамо» на выезде. Фото: bandyvideo.net

Хоккеисты кемеровского клуба «Кузбасс» на выезда 21 ноября проиграли московскому «Динамо». Это испортило хорошую статистику стартовых матчей.

В субботу подопечные Сергея Большакова встречались к одним из самых крепких клубов чемпионата России по хоккею с мячом. В итоге от «Кузбасса» под занавес первого тайма гол смог забить только Владимир Каланчин. Зато соперник отметился сразу семью результативными атаками. Итог 7:1 и пятое место в турнирной таблице.

Сейчас по количеству набранных очков (10) «Кузбасс» уступает хабаровскому «СКА-Нефтянику» (11), иркутской «Байкал-Энергии» (12), московскому «Динамо» (13) и «Енисею» из Красноярска (15), который и возглавляет текущий рейтинг. У всех команд в активе по пять сыгранных матчей.

Следующую игру ХК «Кузбасс» проведет во вторник, 24 ноября, на выезде. Принимать кемеровчан будет «Мурман» из Мурманска. А 28 ноября наши хоккеисты жду на своем поле «Байкал-Энергию».