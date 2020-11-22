Новокузнечанин украл 160 порций мороженого и съел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой житель Новокузнецка трижды грабил киоски с мороженым. Часть лакомства он съедал сам, часть – дарил знакомым.

В течение нескольких дней в отдел полиции поступило сразу три сигнала о том, что ограблены павильоны с мороженым. Причем действовал грабитель по ночам: он проникал в помещения торговых точек, забирал оттуда выручку и мороженое. В общей сложности грабителю досталось около 160 порций разного мороженого.

Стражам порядка удалось установить личность и задержать злоумышленника. Им оказался 18-летний местный житель. Как оказалось, часть украденного мороженого он съел сам, часть – подарил знакомым. Еще часть украденного мороженого хранилась у молодого человека дома. Сотрудники полиции изъяли его и вернули законным владельцам. А вот грабитель стал фигурантом уголовного дела.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.