Еще 179 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 22 ноября в Кузбассе вновь изменилась статистика по коронавирусу. Примечательно, что в этот день число заболевших и выздоровевших – равное.

По данным оперативного штаба, на утро воскресенья, 22 ноября, медики выявили еще 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии – 19 553 человек. Одновременно с этим 179 пациентов были выписаны из инфекционных стационаров. Число выздоровевших достигло 15 873 человек.

Медицинскую помощь получают 3335 больных коронавирусом кузбассовцев, под медицинским наблюдением находятся 10 705 человек.

Кроме того, выросло и число смертей. Еще пять пациентов, у котроых ранее выявили коронавирус, умерли. Таким образом, число случаев с летальным исходом достигло 345 человек.

У женщины 1968 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У женщины 1942 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии.

У мужчины 1956 года рождения из Гурьевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1953 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической патологии почек.

У мужчины 1945 года рождения из Промышленновского района развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек.