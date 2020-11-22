Туман, изморозь и снег: синоптики дали прогноз погоды на понедельник Фото: Екатерина РОМАНОВА

Какой погоды ждать в понедельник, 23 ноября? об этом рассказали синоптики кемеровского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ночь на 23 ноября ожидается от восьми до 13 градусов мороза. В Кемерове прогнозируют -9…-11. Ночью на территории области будет переменная облачность, а днем к ней добавится небольшой снег – местами по югу. В отдельных районах ожидается дым и дымка, а также туман и изморозь.

Днем на территории Кузбасса воздух прогреется до -3…-8 градусов. В Кемерове же столбики термометров будут держаться в пределах четырех–шести градусов мороза. При этом в областном центре синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков.

Кроме того, по данным кемеровского гидрометцентра, в Кузбассе в понедельник будет дуть северо-западный с переходом на северо-восточный ветер. Его скорость будет достигать 2-7 метров в секунду.