«Посмотрите на клоуна!»: кузбассовцы обсуждают выехавшего на встречку водителя. ФОТО: кадр видео Андрея Девятухина

Очевидцы запечатлели на видео автомобилиста, выехавшего на полосу встречного движения в Кузбассе. Он ехал по автодороге, соединяющей Кемерово и Новокузнецк.

«Вы посмотрите на этого клоуна! Что он там забыл? Все прижимаются вправо, когда его видят! Я кстати видел его лицо – он ехал с таким лицом…правильным», комментирует происходящее на трассе «Кемерово-Новокузнецк» автор видео.

Мужчина рассказал, что снял видео в воскресенье, 22 ноября, около трех часов дня. Последнее, что успела захватить камера – что машина, едущая по встречной полосе, снижает скорость. Автор видео выразил надежду, что водитель все-таки понял, что едет не в ту сторону и решил развернуться.

«Ну это за гранью», - возмущается один из подписчиков группы, где было опубликовано видео.

«Права купил, а мозг забыл», - соглашается с ним другой комментатор.

«Может, чего забыл, решил вернуться?» - предполагает еще один подписчик.

«Как таким <…> права вообще дают?!» - негодует комментатор.

Также подписчики предположили, что водитель попросту не сразу понял, что едет не по своей полосе, а потом не смог выехать на свою полосу.

Автор же видео призвал автомобилистов быть внимательными на дороге и очень осторожными – чтобы не попасться навстречу перепутавшему полосы водителю.