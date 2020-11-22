Крупный пожар произошел возле ТЦ в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Возле одного из кузбасских торговых центров во второй половине дня в воскресенье, 22 ноября, произошел пожар.

Густые черные клубы дыма, огонь, охвативший торговые павильоны, тушащие огонь сотрудники МЧС – все это запечатлели кузбассовцы, ставшие невольными очевидцами крупного пожара, который произошел в Кемерове. Как оказалось, горели два торговых павильона возле торгового центра «Фабрика» в Ленинске-Кузнецком. Комментаторы одной из соцсетей, где появилось видео, отметили, что эти торговые павильоны в течение некоторого времени не использовались.

«Там же пустой магазин был, может быть, кому-то он надоел?» - недоумевает подписчик Никита.

«Я так и знал, что они пыхнут рано иль поздно», - делится мыслями другой подписчик, Николай.

«Подростки подожгли», - уверенно заявляет комментатор Виктория.

На месте пожара. ФОТО: vk.com, "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства, при которых начался пожар.