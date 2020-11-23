5-летний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа произошло в Кузбассе. В результате аварии пострадал маленький ребенок.

В субботу, 21 ноября, около полудня по автодороге Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга ехал автомобиль Toyota Nadia. В какой-то момент, когда машина ехала по территории Кемеровского района, водитель не справился с управлением: видимо, он не учел метеорологические условия, состояние дороги и не выбрал подходящую скорость. Легковушку вынесло на полосу встречного движения, по которой в это же время двигался автомобиль КАМАЗ. Машины столкнулись, и два человека в результате ДТП получили травмы.

- Водителю грузового автомобиля назначено амбулаторное лечение, 5-летний пассажир иномарки, находившийся в автокресле, госпитализирован, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Отметим также, что в 2020 году из-за несоответствия скорости конкретным условиям произошло 231 ДТП, в результате которых 36 человек погибли и 348 травмированы.