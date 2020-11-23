Сердца, печень и почки: 48 трансплантаций органов провели в Кузбассе за год Фото: Кирилл ЧАЩИН

С начала 2020 года в Кузбассе провели 48 бесплатных операций по трансплантации органов. Жителям региона пересаживали почки, сердца, и печень.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, с начала года в 37 случаях потребовалась пересадка почки, в пяти – сердца, а еще в шести случаях пациенты нуждались в новой печени. Все операции проводились за счет софинансирования областного и федерального бюджетов.

Одну из операций проводили в ночь с 21 на 22 ноября. бригаде из 17 специалистов Кузбасского гепатологического центра больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского предстояло выполнить очередную

Операция длилась 9 часов. За работой кузбасских хирургов наблюдали два студента из Индии, проходящие практику на 4 курсе лечебного факультета Кемеровского государственного медицинского университета. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.