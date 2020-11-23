11-летняя девочка и пенсионер погибли при пожаре в Кузбассе Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Пожилой мужчина и его внучка погибли в горящем дома. Трагедия произошла в Мысках ночью 23 ноября.

73-летний мужчина и его 71-летняя гражданская жена жили в частном доме в Мысках. В тот день в гости к хозяйке дома приехала ее 47-летняя дочь с 11-летней внучкой. Вечером они топили баню, а ночью гостья проснулась оттого, что почувствовала запах гари. Она разбила окно и вытащила из горящего дома свою мать. Потом попыталась вернуться за дочкой и сожителем матери, но не смогла.

В это время очевидцы уже вызвали пожарных. Когда те смогли попасть в дом, они вынесли тела погибших пенсионера и ребенка.

- По оценки специалистов предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с очагом, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Возгорание началось в помещении бани, пристроенной к дому.

В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз. Им предстоит установить причины и обстоятельства начала пожара, а также точную причину смерти девочки и мужчины.

- Предварительно установлено, что семья полная, благополучная, на профилактических учетах не состояла, - добавили в пресс-службе ведомства. - Устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего, причины и условия возникновения возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.