На проспекте Кузнецком в Кемерове открытым пламенем горела «ГАЗель». Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com
В Кемерове на проспекте Кузнецком открытым пламенем полыхала «ГАЗель». Инцидент произошел днем в понедельник, 23 ноября.
Видео, на котором горит припаркованный на обочине проспекта Кузнецкого грузовик, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что к месту происшествия уже прибыли оперативные службы.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании транспортного средства поступил в 13.31. на данный момент возгорание уже полностью ликвидировано. Всего к тушению привлекалось семь пожарных и две единицы техники.
-В результате пожара автомобиль выгорел полностью, - сообщили в ведомстве.
Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.