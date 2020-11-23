На проспекте Кузнецком в Кемерове открытым пламенем горела «ГАЗель». Фото: Инцидент Кемерово/ vk.com

В Кемерове на проспекте Кузнецком открытым пламенем полыхала «ГАЗель». Инцидент произошел днем в понедельник, 23 ноября.

Видео, на котором горит припаркованный на обочине проспекта Кузнецкого грузовик, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что к месту происшествия уже прибыли оперативные службы.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о возгорании транспортного средства поступил в 13.31. на данный момент возгорание уже полностью ликвидировано. Всего к тушению привлекалось семь пожарных и две единицы техники.

-В результате пожара автомобиль выгорел полностью, - сообщили в ведомстве.

Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.