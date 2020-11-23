В КемГУ переболевшим коронавирусом сотрудникам и студентам выплатят матпомощь. Фото: Пресс-служба КемГУ

В Кемеровском госуниверситете переболевшим коронавирусом и вирусной пневмонией сотрудникам и студентам выплатят материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Еще в октябре администрация КемГУ и первичные профсоюзные организации вуза объявили о материальной поддержке работникам и обучающимся университета, переболевшим COVID-19/вирусной пневмонией. Для получения выплаты после выздоровления необходимо обратиться в соответствующий профком с личным заявлением на имя ректора и приложенными к нему документами, подтверждающими факт перенесенного заболевания.

Выплата составит пять тысяч рублей, а в сложных случаях, когда работник понес серьезные финансовые затраты на лечение, сумма выплаты может быть увеличена до десяти тысяч рублей.

- По словам переболевших, пребывание на больничном листе, затраты на лечение, реабилитацию крайне негативно сказались на семейном бюджете, поэтому своевременная материальная поддержка для них чрезвычайно важна. Акция продолжается, - сообщила председатель первичной организации КемГУ профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяна Протасова.

По вопросам получения материальной помощи можно обращаться по телефонам: профком работников - 8 (384-2) 58-29-35; профком студентов - 8 (384-2) 58-33-03.