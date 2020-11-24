Торговка опасным алкоголем отделалась штрафом за незаконный бизнес Фото: Алексей БУЛАТОВ

48-летняя жительница Калтана предстала перед судом за торговлю опасным алкоголем. За ведение опасного и нелегального бизнеса она заплатила штраф.

Одна из жительниц Калтана на протяжении некоторого времени торгует алкоголем. Точнее, спиртосодержащей жидкостью, которая опасна для здоровья. Об этом стало известно полиции, и стражи порядка провели «контрольную закупку». Когда приобретенную жидкость проверили эксперты, выяснилось, что в ее состав входят различные примеси, и ее употребление может нанести вред здоровью.

Примечательно, что ранее женщина уже была судима за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Однако она не бросила нелегальный бизнес, а продолжила торговлю.

- В ходе следствия женщина признала вину полностью, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - За хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.