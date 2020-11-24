Пострадали два ребенка: В Кузбассе женщина на иномарке врезалась в столб. ФОТО: Отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В Мариинске молодая женщина за рулем иномарки протаранила дорожное ограждение и врезалась в опору освещения. В результате ДТП пострадал четырехлетний ребенок и владелица автомобиля.

Авария произошла в понедельник, около 18.00, на улице 50 лет Октября, сообщили в областном управлении ГИБДД. Женщина за рулем автомобиля Honda Fit не справилась с управлением, съехала с дороги и, пробив дорожное ограждение, врезалась в опору освещения. В результате ДТП травмы получила 25-летняя женщина, управляющая автомобилем, и четырехлетний ребенок - медикам пришлось его госпитализировать. Шестилетнему ребенку потребовалась разовая медицинская помощь. Оба ребенка перевозились на заднем сиденье с использованием детских удерживающих устройств.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - отметили в УГИБДД по Кемеровской области.

В 2020 году по причине несоответствия скорости конкретным условиям в Кузбассе произошло 231 ДТП, в результате которых 36 человек погибли и 348 травмированы.