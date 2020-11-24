Два кузбассовца упали с высоты на Томь-Усинской ГРЭС

Два кузбассовца упали с высоты на ГРЭС Фото: Екатерина РОМАНОВА

Минувшей ночью в Кузбассе произошло ЧП. На Томь-Усинской ГРЭС два человека упали с высоты.

Чрезвычайное происшествие случилось примерно в 3.15. Два работника подрядной организации проводили ремонтные работы на Томь-Усинской ГРЭС. Оба они упали с высоты и получили травмы.

- Госпитализированы с травмами два человека. Мужчина 42 лет находится в тяжелом состоянии, а 31-летний мужчина - в состоянии средней степени тяжести, - отметили в пресс-службе Кузбасского центра медицины катастроф.

Теперь специалистам предстоит выяснить, при каких обстоятельствах двое ремонтников упали с высоты и что послужило причиной падения. Пока же врачи оказывают обоим пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.