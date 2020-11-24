Сергей Цивилев сообщил, как больные коронавирусом будут получать медпомощь в новогодние праздники

Сергей Цивилев сообщил, как больные коронавирусом будут получат медпомощь в новогодние праздники. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Сергей Цивилев сообщил, как больные коронавирусом будут получать медицинскую помощь в новогодние праздники. В правительстве Кузбасса прошло совещание по эпидситуации в регионе.

- Уже сейчас прорабатывается план работы медицинских учреждений Кузбасса во время новогодних праздников. Помощь больным коронавирусом будет оказываться в полном объеме и в конце декабря, и в начале января, - сообщил губернатор. - Кроме того, прошу региональный минздрав обратить особое внимание на необходимость реабилитации пациентов после болезни, которая включает в себя как прием определенных витаминов и препаратов, так и различные физические упражнения.

Список рекомендованных для реабилитации препаратов и витаминов уже передан в аптеки. Их наличие будет постоянно контролироваться. А для реабилитации пациентов, переболевших коронавирусом, будут организованы специализированные койки в стационарах Кемерова, Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого.

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