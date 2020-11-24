В Кузбассе возобновляется диспансеризация населения Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе возобновляется диспансеризация населения. Это связано с увеличением числа свободных коек.

В правительстве Кузбасса прошло совещание по эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. На нем было озвучено, что возобновляется диспансеризация населения и диспансерное наблюдение хронических больных в медицинских учреждениях.

Данное решение связано с тем, что в последние две недели фиксируется стабильное высвобождение коечного фонда. Так, в Кузбассе на данный момент развернуто 4843 койки для больных COVID-19 и пневмониями, 607 из них сейчас свободны. Отмечается также снижение суточного числа заболевших коронавирусом. Количество пациентов, сообщающих об обнаружении у себя симптомов ОРВИ, сейчас вдвое меньше, чем в пиковые дни в начале ноября.