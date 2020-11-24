Режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Кузбассе снова продлен Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе снова продлен режим самоизоляции для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

С учетом текущей эпидемической обстановки по коронавирусу режим изоляции в домашних условиях для указанной категории жителей продлевается с 26 ноября по 9 декабря.

Тем не менее пожилые люди по-прежнему могут покидать дом в ряде случаев, например, чтобы посетить медицинскую организацию, аптеки или магазин, органы госвласти или местного самоуправления, а также МФЦ. Сюда относятся и случаи, связанные с семейными нуждами, иные экстренные и бытовые ситуации.

- Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - отметили в оперштабе.