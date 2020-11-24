Кемеровчанин зазывал клиентов в подпольное казино по телефону

Кемеровчанин зазывал в подпольное казино по телефону Фото: Сергей ГАПОН

34-летний кемеровчанин открыл игровой зал в торговом центре одного из кузбасских городов. За это ему предстоит предстать перед судом.

В июле 2019 года житель областного центра решил заняться игорным бизнесом. Он точно знал, что Кузбасс не входит в число игорных зон, однако арендовал в Тайге в одном из торговых центров помещение, поставил там игровое оборудование и стал проводить азартные игры.

Все клиенты были проверенными: мужчина лично обзванивал их и приглашал поиграть. Сам он был администратором, а текущими делами занимался целый штат сотрудников. Но о незаконных играх в конце концов стало известно сотрудникам полиции.

- В рамках оперативного мероприятия полицейскими в помещении проведены обыски, в ходе которых изъято 12 единиц оборудования. По результатам судебно-компьютерной экспертизы оно признано игровым. Установлено, что в результате незаконной игорной деятельности обвиняемый извлек доход в сумме порядка 1,4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что максимальным наказанием за организацию азартных игр мужчина может лишиться свободы на срок до шести лет, а также выплатиьт штраф.