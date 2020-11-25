Губернатор пообещал жителям Новокузнецка бесплатный проезд из-за провала транспортной реформы. Фото: Администрация Новокузнецка

Губернатор Кузбасса пообещал жителям Новокузнецка бесплатный проезд из-за провала транспортной реформы. Сергей Цивилев высказал свое мнение о сложившейся в городе ситуации.

Вечером во вторник, 24 ноября, Сергей Цивилев пообещал, что для жителей Новокузнецка проезд в общественном транспорте будет бесплатным до 30 ноября включительно.

-Старт транспортной реформы в южной столице Кузбасса сопровождается рядом сложностей, которые создают очевидные неудобства для жителей. Эти сложности никто не скрывает, городская администрация и лично глава города с 18 ноября работают над их устранением, - сообщил глава региона. - Причина сложившейся ситуации также известна — основной поставщик услуг, компания «ПитерАвто», не смогла обеспечить должную подготовку к переходу на новую транспортную схему и по факту не выполнила часть своих обязательств перед городом.

Губернатор добавил, что перевозчик не снимает с себя ответственности за то, что произошло. Власти региона тоже нацелены довести до конца транспортную реформу, которая позволит обеспечить горожан комфортным и современным общественным транспортом. Состоялись переговоры, по итогам которых было принято решение до 30 ноября сделать проезд на маршрутах «ПитерАвто» бесплатным для всех жителей.

Сейчас к настройке транспортной системы подключены профильные министерства, которые оказывают всестороннюю поддержку городу.

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