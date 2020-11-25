Оперштаб Кузбасса назвал города с новыми заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оперативный штаб Кузбасса назвал города с новыми заболевшими коронавирусом, а также умершими. Данные опубликованы на утро 25 ноября.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 172 случая заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 34, Новокузнецк - 33, Междуреченск - 15, Анжеро-Судженск - девять, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск и Юрга - про восемь, Осинники - семь, Мыски и Киселевск - по шесть, Калтан, Полысаево и Тайга - по пять, Гурьевский муниципальный округ - четыре, Березовский и Прокопьевский муниципальный округ - по три, Краснобродский и Мариинский район - по два, Крапивинский муниципальный округ - один.

Также за прошедшие сутки 191 пациент выздоровел, три человека скончались. Всего в регионе медицинскую помощь получают 3312 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10 734 человека.