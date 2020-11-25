Приставы заставили кузбассовца заплатить почти полмиллиона рублей за смерть трех лосей Фото: Павел КЛОКОВ

Судебные приставы заставили кузбассовца заплатить почти полмиллиона рублей за ущерб, нанесенный животному миру. Мужчина убил трех лосей.

В Кузбассе судебные приставы взыскали с гражданина ущерб, причиненный преступлением в размере 430 тысяч рублей в пользу департамента по охране объектов животного мира.

Как было установлено, мужчина вместе со своим товарищем отстрелили из охотничьего карабина самку и двух самцов лося, причинив своими действиями материальный ущерб на общую сумму 440 тысяч рублей. Кроме того, в лесу они обнаружили 37 патронов калибра 5, 6 мм, и мужчина забрал их себе.

Ижморский районный суд признал гражданина виновным в незаконной охоте, а также незаконном хранении боеприпасов и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на год и два месяца. Также мужчина должен был возместить ущерб в размере 430 тысяч рублей.

- Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление о взыскании исполнительского сбора по двум производствам в размере 14 и 15 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Ущерб и исполнительский сбор были взысканы в полном объеме.