Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Приставы заставили кузбассовца заплатить почти полмиллиона рублей за смерть трех лосей

Мужчина нанес ущерб животному миру региона
Мария КОЛОСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Приставы заставили кузбассовца заплатить почти полмиллиона рублей за смерть трех лосей

Приставы заставили кузбассовца заплатить почти полмиллиона рублей за смерть трех лосей

Фото: Павел КЛОКОВ

Судебные приставы заставили кузбассовца заплатить почти полмиллиона рублей за ущерб, нанесенный животному миру. Мужчина убил трех лосей.

В Кузбассе судебные приставы взыскали с гражданина ущерб, причиненный преступлением в размере 430 тысяч рублей в пользу департамента по охране объектов животного мира.

Как было установлено, мужчина вместе со своим товарищем отстрелили из охотничьего карабина самку и двух самцов лося, причинив своими действиями материальный ущерб на общую сумму 440 тысяч рублей. Кроме того, в лесу они обнаружили 37 патронов калибра 5, 6 мм, и мужчина забрал их себе.

Ижморский районный суд признал гражданина виновным в незаконной охоте, а также незаконном хранении боеприпасов и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на год и два месяца. Также мужчина должен был возместить ущерб в размере 430 тысяч рублей.

- Судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также постановление о взыскании исполнительского сбора по двум производствам в размере 14 и 15 тысяч рублей, - рассказали в УФССП России по Кемеровской области.

Ущерб и исполнительский сбор были взысканы в полном объеме.