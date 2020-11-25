Появились подробности об отставке мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. Фото: Администрация Новокузнецка

Появились подробности об отставке мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова. В среду, 25 ноября, глава города встретился в администрации с противниками транспортной реформы.

Сергей Кузнецов вышел к собравшимся в администрации горожанам, которые недовольны транспортным коллапсом, продолжающимся в городе с 18 ноября. Он рассказал о текущей ситуации, а также прокомментировал информацию о своей отставке.

- Я работаю, не собираюсь ни в какую отставку идти, все это слухи и домыслы. Я работаю, за город отвечаю. У меня большое количество вопросов и без транспорта, который на сегодняшний день работает в системе совершенствования, - заявил мэр. - С четырех утра ежедневно я отслеживаю все графики. Мы работаем по всем замечаниям и проблемам. Мы идем к тому, что все, что запланировали, выходит. Более того, сейчас в адрес Новокузнецка выдвигается 40 единиц техники, потом еще 60. Также будет запущен двухсекционный трамвай.

Он добавил, что в скором времени ситуация с транспортом в городе должна улучшиться.