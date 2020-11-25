В Кузбассе ударят морозы до -22 градусов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кузбассе в четверг, 26 ноября, ударят морозы до -22 градусов. В регионе продолжается похолодание.

По прогнозам Кемеровского гидрометцентра, ночью ожидается -8…-13 градусов, местами до -17…-22 градусов. Днем воздух прогреется до -4…-9 градусов, однако местами будет холоднее – до -10…-15. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь и дымки. Также ночью и утром возможны туманы.

В Кемерове ночью 26 ноября будет -17…-19 градусов, местами -11…-13. Днем потеплеет до -10…-12. Сутки в областном центре пройдут преимущественно без осадков.