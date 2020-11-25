16-летняя школьница бесследно исчезла в Кузбассе. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе бесследно исчезла 16-летняя школьница. Она ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Полицейские Гурьевского района разыскивают без вести пропавшую Ольгу Наумову 04.08.2004 года рождения. Днем в понедельник, 23 ноября, текущего года она ушла в школу, и с тех пор место ее нахождения не установлено.

Приметы разыскиваемой: рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, лицо овальное, светлые волосы до плеч, глаза карие, губы пухлые, имеет дефект дикции.

Была одета: зимняя куртка болотного цвета длиной до середины бедра, капюшон с опушкой, белая вязаная шапка, темно-синяя юбка до колен, белая блузка в синий горошек, черные ботинки на желтой подошве.

При себе имела школьный рюкзак темного цвета с различными рисунками.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-63) 5-04-07, 8 (384-63) 5-03-03 или 02. Анонимность гарантируется.