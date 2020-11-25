Держатели карт UnionPay Россельхозбанка смогут приобретать товары с 10-процентной скидкой

Россельхозбанк совместно с платежной системой «UnionPay» запустил ряд акций для владельцев карт UnionPay, участники которых могут приобретать женскую одежду и белье в магазинах Lise Charmel, Золотая Стрекоза, Caterina Leman, Falke со скидкой 10%.

Чтобы купить товары со скидкой клиентам Банка необходимо предупредить кассиров магазинов-участников акции о наличии карты UnionPay РСХБ и расплатиться ею.

- Теперь нашим клиентам доступно еще больше приятных «бонусов» по картам UnionPay Россельхозбанка. Весь предновогодний период и следующее полугодие 2021 года держатели карт UnionPay Банка смогут покупать качественные товары с максимальной скидкой, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Специальные предложения будут доступны клиентам Банка до 30 июня 2021 года. Подробную информацию о скидках и бонусных программах по картам UnionPay Россельхозбанка можно получить на сайте www.rshb.ru в разделе «Акции».

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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