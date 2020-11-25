Сергей Цивилев рассказал об ужесточении карантинных мер в Кузбассе. Фото: Пресс-служба АПК

Сергей Цивилев рассказал об ужесточении карантинных мер в Кузбассе. Губернатор ответил на вопросы жителей в прямом радиоэфире в среду, 25 ноября.

Одна из жительниц региона задала Сергею Цивилеву вопрос, планируется ли вводить в регионе жесткий двухнедельный карантин, как в Бурятии. Губернатор отметил, что уже вводились ограничительные меры, например, дистанционное обучение, однако это никак не отразилось на экономике региона.

-Сейчас мы наблюдаем снижение уровня заболеваемости, увеличивается число свободных коек, на протяжении нескольких дней число выздоровевших превышает число заболевших. Поэтому было принято решение завершить дистанционное обучение, оно осталось только в учреждениях среднего профобразовнаия в четырех городах. Сегодня нет оснований для жестких ограничительных мер. Если будем вводить их, то точечно, а не по всему Кузбассу.