Автобус с пассажирами сбил на переходе новокузнечанку. ФОТО: областная Госавтоинспекция

В Новокузнецке автобус, в котором находились пассажиры, сбил пешехода. ДТП произошло на улице Тузовского.

64-летняя женщина решила перейти проезжую часть на улице Тузовского. Однако когда она ступила на переход, ее сбил автобус «ЛиАЗ». Автобус как раз в это время поворачивал направо на регулируемом перекрестке, причем он двигался на разрешающий сигнал светофора. Женщине-пешеходу потребовалась помощь врачей. Прибывшие медики диагностировали травмы и назначили ей амбулаторное лечение.

Отметим, что в тот момент, когда произошло ДТП, в салоне автобуса находились восемь пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В ГИБДД по Кемеровской области сообщили также, что в 2020 году по причине нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов произошло192 ДТП, в результате которых 12 человек погибли и 196 получили травмы. Сотрудниками ГИБДД пресечено более 27000 подобных нарушений водителями.