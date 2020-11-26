Ушел неизвестно куда: в Кемерове ищут пропавшего 12-летнего школьника. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

В Кемерове объявлен поиск 12-летнего школьника. Он ушел из дома сутки назад.

Сотрудники полиции и волонтеры поисково-спасательного отряда ищут пропавшего в Кемерове 12-летнего Назара Данильченко. На данный момент известно, что 25 ноября, около 17.30, мальчик самовольно покинул социальное учреждение и ушел в неизвестном направлении. На настоящий момент его местонахождение не установлено, сам же школьник не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 158 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза голубые.

В день исчезновения был одет: синий пуховик длиной по колено, голубые джинсы, темные сапоги, бело-красная шапка с надписью «Россия».

Если вам известно местонахождение пропавшего школьника, сообщите об этом сотрудникам полиции. Сделать это можно на условиях анонимности по следующим номерам телефонов.

8 (384-2) 39-07-11, 39-07-15, 68-07-08, 31-84-00 либо 02 (102 - с мобильного).