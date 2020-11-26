Грузил героин бутылками: Кузбассовца осудили за организацию наркотрафика Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Кузбассовца осудили за организацию наркотрафика. Преступную деятельность мужчина тщательно законспирировал.

Еще в январе прошлого года полицейские Юрги получили сообщение, что один из местных жителей занимается незаконным оборотом наркотиков. В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий 20-летний подозреваемый был задержан с поличным. В карманах его одежды находился сверток с героином общей массой более 20 граммов, что является крупным размером. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

- Следствием установлено, что драгдилер приобретал крупные объемы запрещенных веществ, после чего фасовал в снятой специально для этого съемной квартире и продавал в одном из местных общежитий по схеме «из рук в руки». В целях конспирации в переписке с поставщиками он использовал для обозначения героина слово «бутылки», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил молодому человеку 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.