Мороз будет крепчать: синоптики дали прогноз погоды на конец ноября в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние дни ноября в Кузбассе будут морозными. Особенно холодно будет по ночам. При этом ни осадков, ни сильного ветра ждать не придется.

В ночь на пятницу, 27 ноября, в Кузбассе ожидается -17…-22 градуса, а местами – до 14 градусов мороза. Днем потеплеет до -10…-15 градусов, а местами – и до -4…-9. Скорость юго-восточного ветра не превысит 2-7 метров в секунду. Вероятность осадков очень невелика, местами возможна изморозь, дымка и дым.

В ночь на субботу, 28 ноября, столбики термометров опустятся до -25 градусов, однако преобладающей температурой на территории всего региона будет -15…-20 градусов. Однако днем слегка потеплеет – до -8…-13 градусов. ветер по-прежнему будет слабым, осадков не ожидается.

Ночь на воскресенье, 29 ноября, будет такой же холодной, как предыдущая, а вот днем температура воздуха будет выше на пару градусов. Ветер сменит направление на северо-западное, но скорость останется прежней – 2-7 метров в секунду. По югу местами пройдет небольшой снег.

Ночь на понедельник ожидается чуть более теплой: -12…-17 градусов, местами – до -22. Днем воздух прогреется лишь до -9…-14. Ветер вновь поменяет направление на юго-восточное, но скорости не изменит. Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем будет преимущественно без осадков.