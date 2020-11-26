В Кузбассе еще на сутки продлили режим «черного неба» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе власти еще на сутки продлили режим «черного неба». Этому способствует безветренная погода, которая установилась в регионе.

В соответствии с метеорологическими прогнозами, в Кемерове ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется сократить выбросы в атмосферу до 18.00 пятницы, 27 ноября.

Аналогичная ситуация сложилась в Новокузнецке и Прокопьевске. Городским предприятиям также до установленного срока рекомендуется провести мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух.