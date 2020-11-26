В Кузбассе снесут крупный развлекательный центр. Фото: Мариинский городской суд

В Кузбассе по решению суда будет снесен крупный развлекательный центр. Причиной стала самовольная постройка здания.

В 2018 году в историческом центре Мариинска, на участке, выделенном под строительство жилого дома, был построен развлекательный центр «Русь». Позже суд прекратил право собственности на незаконно полученный земельный участок и построенное на нем здание.

В декабре 2019 года администрация города вручила бывшему собственнику здания требование о сносе самовольной постройки. После отказа органы власти обратились в городской суд. Как было установлено, спорный объект площадью 1403,3 квадратных метра по документам является индивидуальным жилым домом. При этом земельный участок находился и находится в зоне рекреационного назначения с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание, общественное питание».

- Таким образом, постройка создана на земельном участке, не отведенном для этих целей, поскольку она возведена вопреки правилам градостроительного зонирования с неразрешенным видом использования земельного участка, - сообщили в суде.

Помимо этого, суд выявил и нарушение градостроительных и строительных норм при возведении «Руси». В результате суд удовлетворил иск администрации о сносе. Не согласившись с решением суда, предприниматель обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда оставила жалобу без удовлетворения.

В пресс-службе суда отметили, что судебные разбирательства, касающиеся незаконно выделенного земельного участка и возведенного на нем строения, еще не окончены.