Люди с непроверенной психикой работают в кузбасских детсадах Фото: Олег УКЛАДОВ

Серьезное нарушение допустили руководители сразу восьми дошкольных учреждений. Специалисты, работающие там, не проходили обследования у психиатра.

В ноябре 2020 года прокуратура Заводского района областного центра проводила проверку и установила, что сразу в восьми детских садах имеется серьезное нарушение. Вопреки требованиям законодательства, специалисты, работающие здесь, не проходили обязательные психиатрические освидетельствования. В то время как посещение психиатра является обязательным для работников дошкольных учреждений - раз в пять лет.

- По результатам проверки прокурор района возбудил восемь административных дел за нарушения трудового законодательства, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По результатам их рассмотрения восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 15 тысяч рублей.

В настоящее время приняты меры для устранения нарушений, работники уже прошли необходимые освидетельствования.