Полиция: Поиски пропавшего в Кемерове 12-летнего подростка прекращены. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кемерове завершили поиски пропавшего 12-летнего подростка. Об этом сообщили в полиции.

Напомним, что 25 ноября около 21.00 в дежурный отдел полиции обратились представители соцучреждения и сообщили, что их воспитанник пропал без вести. Поиски ребенка были организованы незамедлительно. В них приняли участие участие сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН, участковые уполномоченные полиции, а также волонтеры поискового отряда. Ориентировка на мальчика была также передана патрульным нарядам, задействованным в системе единой дислокации.

-Сегодня мальчик был найден сотрудниками полиции в поселке Ясногорский Кемеровского района, где он находился у своих знакомых. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства пропажи ребенка, в том числе, причины ухода из учреждения. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.